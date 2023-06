Budget 2024: le gouvernement va demander des économies aux ministères et aux collectivités locales

Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, va présenter ce lundi devant les Assises des finances publiques les économies que le gouvernement va demander aux différents ministères, mais aussi aux collectivités locales. Des assises qui vont clairement marquer la fin du "quoi qu'il en coûte".

Le gouvernement va annoncer ce lundi, à l'occasion des Assises des finances publiques à Bercy, les économies qu'il compte faire à l'occasion du prochain budget. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui organise ces assises, sera aux côtés de la Première ministre, Élisabeth Borne, et du ministre délégué aux Comptes publics, Gabriel Attal.

Plusieurs milliards d'euros d'efforts devraient être demandés aux ministères, à l'Etat, à la sécurité sociale et aux collectivités locales. Fini le robinet d'aides publiques, fini le quoi qu'il en coûte mis en place lors de l'épidémie de Covid. Place aux économies, même s'il n'est pas question officiellement de parler d'austérité, insiste Bercy.

Une politique d'austérité masquée?

Et pourtant, il s'agira bien de trouver les milliards nécessaires à rassurer les marchés et les agences de notation. Déjà, 5% d'économies ont été demandées à tous les ministères pour financer la transition énergétique, y compris ceux de l'Intérieur et de la Défense, qui avaient pourtant demandé à ne pas être concernés.

Au-delà de l'Etat, le gouvernement va aussi demander des efforts aux collectivités locales tels que les mairies, départements et régions, dont les associations d'élus ont décidé de boycotter la réunion ce lundi à Bercy en signe de protestation.

La Sécurité sociale sera elle aussi concernée par ces économies. Une évolution de l'indemnité journalière en cas d'arrêt-maladie fait notamment partie des pistes de réflexion.