Burkini: le Conseil d'Etat confirme l'interdiction dans les piscines de Grenoble

Le Conseil d'Etat a confirmé ce mardi la suspension du règlement intérieur des piscines de la ville de Grenoble autorisant le port du burkini.

Pas de burkini dans les piscines de Grenoble. Le Conseil d'Etat a confirmé ce mardi la suspension du règlement intérieur des piscines de la ville de Grenoble, qui voulait autoriser le port du burkini. Le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble avait prononcé cette suspension, mais la mairie de Grenoble avait fait appel.

"Le juge des référés du Conseil d’État confirme cette suspension: il estime que la dérogation très ciblée apportée, pour satisfaire une revendication religieuse, aux règles de droit commun de port de tenues de bain près du corps édictées pour des motifs d’hygiène et de sécurité, est de nature à affecter le bon fonctionnement du service public et l’égalité de traitement des usagers dans des conditions portant atteinte au principe de neutralité des services publics", indique le Conseil d'Etat.

Piolle voulait "enlever tous les interdits"

C'est Eric Piolle, le maire écologiste de Grenoble, qui soutenait l'autorisation du port du burkini dans les piscines de la ville. "Je ne souhaite pas particulièrement autoriser le burkini. Je souhaite enlever tous les interdits qui pèsent aujourd’hui sur les tenues vestimentaires des femmes, expliquait-il le 16 mai dans ‘Apolline Matin’ sur RMC et RMC Story. Je souhaite qu’elles puissent aller à la piscine les seins nus, comme les hommes, que tout le monde puisse porter des maillots couvrants pour se protéger du soleil. Je souhaite que les femmes et les hommes puissent exprimer leurs opinions politiques et religieuses à la piscine, comme dans la rue, comme le dit la loi de 1905."