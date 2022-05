Grenoble: la justice suspend la disposition municipale autorisant le burkini dans les piscines

La justice a décidé de suspendre la disposition modifiant le réglement intérieur des piscines municipales de Grenoble autorisant le burkini dans les piscines.

Le tribunal se prononçait suite au dépôt par le préfet de l'Isère d'un "référé laïcité" réclamant la suspension de cette mesure controversée. Le nouveau règlement des piscines, porté par la majorité du maire écologiste de Grenoble Eric Piolle, devait initialement entrer en vigueur le 1er juin.

Le tribunal relève que l'article en cause permet aux usagers de "déroger à la règle générale d'obligation de porter des tenues ajustées près du corps pour permettre à certains usagers de s'affranchir de cette règle dans un but religieux", et ses auteurs ont par là-même "gravement porté atteinte au principe de neutralité du service public".