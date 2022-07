Coup de chaud au Sénat: la clim tombe en panne en pleine canicule

La climatisation du Sénat est tombée en panne ce mercredi, alors que le mercure a atteint les 37 degrés à Paris. Les sénateurs ont décrit une forte chaleur.

La température est montée ce mercredi au Sénat. Au sens propre. Une raison simple, la climatisation est tombée en panne dans l’Hémicycle. "Une chaleur de bête", décrit un sénateur. Et pour cause, ils siègent sous une verrière qui, avec la canicule, fait grimper le thermomètre. Pendant la séance de questions au gouvernement ce mercredi, on voyait les fronts briller.

Si bien qu’un jeune collaborateur d’élu s’est inquiété: "Pourvu que nos sénateurs ne fassent pas de malaise". "Le sénateur est résistant, il en a vu d’autres", ironise un ancien.

Même sans clim, cravate et veste de rigueur

Ce dernier rappelle que même sous une forte chaleur, il est interdit pour les hommes de tomber la veste, et même de retirer la cravate. Protocole oblige. "On aurait dû faire la séance à la buvette", plaisante-t-il.

En revanche, une sénatrice écologiste prend, elle, la chose très au sérieux: "S’il faisait plus souvent 40 degrés en séance, mes collègues prendraient peut-être davantage la mesure de l’urgence climatique".