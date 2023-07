Des députés déposent une proposition de loi pour faire interdire la "puff"

Des députés ont déposé une proposition de loi transpartisane pour faire interdire les puff, ces cigarettes électroniques à usage unique, au goût sucré, qui attirent énormément les jeunes.

La puff, cette cigarette électronique à usage unique, est dans le viseur d'un groupe de députés de la majorité et écologistes. Une proposition de loi transpartisane pour l'interdire a été déposée, ont révélé mercredi des députés.

En plus de ne pas être recyclable, la puff est accusée d'être une porte d'entrée vers l'addiction à la nicotine pour les adolescents avec ces goûts sucrés tels qu'ananas, litchi, mangue glacée, goyave, marshmallow.

Beaucoup n’avaient jamais touché une cigarette avant de finalement devenir accros aux puff. "De base, on ne fume pas, mais c'est vrai que le goût sucré nous a vite attiré”, indique un utilisateur. “Mes goûts préférés sont la pêche et la mangue”, indique une jeune phrase. Mais chacun a sa préférence.

Shana a 22 ans, cela fait trois ans qu’elle fume des puff alors quand on lui parle d’interdire cette cigarette jetable, elle ne comprend pas. “C’est vrai que c’est nocif pour la santé, mais interdire, ce serait trop. C’est un peu comme les cigarettes. Donc autant interdire les cigarettes”, appuie-t-elle.

Mais pour Marion Catellin, directrice de l’alliance contre le tabac, cette proposition de loi est une bonne chose dans la mesure où la puff séduit surtout les plus jeunes.

“Plus on commence tôt à être addict à la nicotine, plus l’addiction va être forte. Et aussi une puff, sur le plan environnemental, c’est une catastrophe. Ça comprend des métaux lourds, du lithium… Et tout ça va être dans l’environnement et ne pas se dégrader. Donc rien que pour des enjeux environnementaux, il faut interdire la puff”, assure-t-elle.