Packaging coloré, goût fruité... pourquoi la puff attire de plus en plus les jeunes?

C'est le produit en vogue chez les jeunes: la puff. Ces cigarettes électroniques jetables aux goûts variés sont de plus en plus consommées. Mardi, le ministre de la Santé, François Braun, s'est dit "favorable" mercredi à l'interdiction des "puffs".

Faut-il interdire la cigarette électronique jetable "puff" ? Le ministre de la Santé se dit favorable à leur proscription. François Braun dit vouloir "travailler avec les parlementaires" pour interdire leur vente. Ces cigarettes électroniques jetables sont consommées majoritairement par des jeunes, alors qu’elles sont pourtant interdites à la vente aux mineurs.

En 2022, selon un sondage de l'alliance contre le tabac, 13% des adolescents en France révélaient avoir déjà utilisé une puff. En quelques années, c’est véritablement devenu l’un des produits devenus tendances chez les jeunes.

“J’aime bien l’esthétique, c’est sucré, c’est bon”, explique un jeune homme. “Je me sens les mains vides quand je ne l’ai pas”, ajoute une autre consommatrice.

Faïma n’avait jamais touché à une cigarette avant de commencer la puff. Mais à 19 ans, elle en achète désormais régulièrement avec ou sans nicotine.“C’est plus pour le goût. Fraise, mangue… Et puis aussi parce que le packaging est très beau”, assume-t-elle.

Une porte d'entrée dans le tabagisme

Un packaging coloré et des saveurs fruitées, de quoi attirer les plus jeunes. Il y a quelques semaines, Faïma a retrouvé une cigarette électronique jetable dans le sac de sa petite sœur âgée de seulement 12 ans. “J’étais un petit peu choquée. Je lui ai demandé c’est quoi ça? Elle m’a dit c’est la nouvelle puff, tout le monde en fume et moi aussi je voulais essayer”, raconte la jeune femme.

Et là est tout le problème selon Loïc Josseran, président de l’alliance contre le tabac. C'est une porte d’entrée au tabagisme.

“Quand on a des gamins qui ont 11 ou 12 ans et qui commencent à consommer ces produits-là, il n’y a aucun doute possible sur le fait que rapidement ils vont basculer vers de la cigarette traditionnelle avec toutes les conséquences sanitaires que ça peut avoir”, assure-t-il.

Selon le médecin, la puff reste dangereuse, même sans nicotine. Elle crée notamment une addiction comportementale.