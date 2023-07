Emeutes: ce qu'attendent les élus locaux de leur rencontre avec Emmanuel Macron

Le président de la République Emmanuel Macron rencontre ce mardi de nombreux élus locaux dont les communes ont été touchées par des violences urbaines à la suite de la mort du jeune Nahel mardi dernier. Ils appellent l'Etat à l'aide.

Quelle réponse politique face aux émeutes ? Emmanuel Macron reçoit ce mardi plus de 220 maires de communes touchées par les violences urbaines ces derniers jours. Une réception qui intervient deux jours après la violente attaque à la voiture-bélier contre le domicile du maire de l'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne).

Lundi, le chef de l'Etat a reçu les présidents des deux assemblées et effectué son premier déplcement sur le terrain depuis le début des émeutes: il s'est rendu lundi soir dans une caserne de policiers du 17e arr. de Paris pour leur apporter son "soutien".

Les maires attendent beaucoup de cette réunion. Face à Emmanuel Macron, le maire de Mantes-la-Jolie, Raphaël Cognet, va notamment demander de l'aide pour reconstruire et une justice ferme pour les casseurs.

"Cela va être compliqué car en plus, Mantes-la-Jolie est une ville qui a peu de moyens. Il va nous falloir de la fermeté dans les décisions judiciaires car ce qu'il s'est passé est inacceptable. Que ceux qui ont fait n'importe quoi et qui ont causé des dégradations soient sanctionnés car, vraiment, c'est ce qu'attend notre population", lance-t-il.

"Réduire les poches de précarité car elles sont sources de colère"

C'est aussi ce que demande Martial Alvarez, le maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône, dans les Boûches-du-Rhone. Selon lui, l'Etat ne peut pas se contenter d'une réponse pénale... Il faut repenser le vivre ensemble.

"Il est nécessaire d'avoir des politiques adaptées pour réduire les poches de précarité où elles se trouvent car elles sont sources de colère. La colère est mobilisatrice, et quand elle est trop grande il se passe ce qu'on voit", juge-t-il.

Comme certains de ses collègues, Olivier Araujo, maire de Charly (Rhône), a été personnellement menacé.

"On se sent toujours seul, on a toujours besoin de plus de moyens sur le terrain et nous avons besoin de forces de police et de gendarmerie", cible-t-il, avant de demander également à l'Etat un accompagnement sur le plan de la reconstruction avec d'importants moyens financiers.