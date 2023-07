"Seuls, on n'y arrivera pas": l'appel du maire de Mantes-la-Jolie à Emmanuel Macron pour reconstruire

Raphaël Cognet, maire sans étiquette (divers droite) de Mantes-la-Jolie (Yvelines), a lancé ce lundi dans "Les Grandes Gueules", sur RMC, un appel au président de la République pour rapidement aider les communes populaires touchées par les dégradations liées aux émeutes.

Reconstruire, apaiser et, si possible, rapidement. Les maires de France ont appelé population et élus à se rassembler ce lundi à midi devant toutes les mairies. De graves violences touchent la majorité des quartiers populaires des villes du pays depuis la mort du jeune Nahel, 17 ans, lors d'un contrôle de police mardi dernier.

En point d'orgue de ces violences: l'attaque qui a visé le domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) qui a conduit les maires à appeler à cette "mobilisation civique". Toutes les mairies concernées ont fait sonner leurs sirènes ce lundi midi.

Le maire de Mantes-la-Jolie (Yvelines) Raphaël Cognet, participe à cette mobilisation dans un but d'apaisement. "C'est très important, on veut rassembler les habitants, la notion de groupe dans ces moments-là est très importante", juge-t-il sur RMC.

Il témoigne également ce lundi dans "Les Grandes Gueules" de l'ampleur des dégâts survenus dans sa ville depuis le début des émeutes. "Si on devait tout reconstruire à l'identique, on serait entre 10 et 15 millions d'euros", explique-t-il.

"Aidez-nous, aidez les villes populaires à se remettre en route"

Une petite centaine de personnes présentes devant la mairie de Mantes la Jolie le 3 juillet 2023 © Martin Bourdin RMC

"Cela va durer des mois de procédure pour se faire rembourser", poursuit-il. "Et évidemment, ça tombe sur des villes populaires qui n'ont pas des moyens illimités. C'est la double peine pour nous. On va devoir consacrer de l'argent pas prévu juste pour rétablir nos services publics, donc c'est doublement lamentable", souffle-t-il avant d'appeler Emmanuel Macron à "aider les villes populaires", avant la réception à l'Elysée de plusieurs maires ce mardi.

"On va avoir besoin d'aide. Ma mairie ne peut pas assumer seule le coût de cette reconstruction. Ma démarche sera donc de lui dire: 'Aidez-nous, aidez les villes populaires à se remettre en route'. Car tout seuls, on n'y arrivera pas", assure-t-il.

> Suivez notre direct.