Indiscrétion RMC - Emmanuel Macron va retourner à Alger, demain, après sa séquence à Oran, avant de revenir en France.

Changement de programme. Emmanuel Macron va jouer les prolongations en Algérie. Selon plusieurs membres de la délégation présente sur place, un retour à Alger aura lieu ce samedi dans la matinée, après la séquence à Oran de ce vendredi.

Le chef de l'État va faire une déclaration politique écrite avec son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune depuis Alger, avec une signature entre la France et l'Algérie, ce samedi à la mi-journée. "Une déclaration commune pour un partenariat renouvelé, concret et ambitieux", nous indique une source à l'Élysée..

Emmanuel Macron est en visite officielle depuis ce jeudi en Algérie. Une visite qui devait se clôturer ce samedi. Une séquence fortement attendue alors que les tensions entre Paris et Alger étaient exacerbées ces derniers mois, notamment sur la question des visa et les tensions liées au passé et à la Guerre d'Algérie.