Feuille de route d'Elisabeth Borne pour les "100 jours": ce qu'il faut retenir

Elisabeth Borne a présenté ce mercredi midi sa feuille de route pour les 100 jours à venir. Avec notamment le renoncement à la loi immigration à court terme.

Inflation: les boucliers tarifaires maintenus

Le premier grand thème abordé par Elisabeth Borne sur sa feuille de route des "100 jours" ce mercredi concerne l'inflation. La Première ministre assure que les boucliers tarifaires, donc sur le gaz et l'électricité, seront maintenus jusqu'à la fin de l'année. "La première préoccupation de nos compatriotes, c'est le pouvoir d'achat. Nous avons pris des mesures fortes pour protéger les Français face à la flambée des prix de l'énergie et limiter l'impact de la hausse des prix du carburant. Beaucoup de nos compatriotes éprouvent des difficultés. Aussi, dans les prochains mois, nous allons maintenir les boucliers sur les prix de l'énergie."

Salaires: des négociations sur les grilles "au plus vite"

"Nous devons agir collectivement pour revaloriser les salaires. Chacun a sa responsabilité. Le gouvernement prend la sienne avec une nouvelle revalorisation du Smic au 1er mai. En un an, le Smic aura augmenté de plus de 6%. Les employeurs doivent prendre leur part notamment en offrant de vraies progressions de carrière. Je souhaite que des négociations sur la revalorisation des grilles salariales s’engagent au plus vite dans les branches", a indiqué la Première ministre, qui veut aussi que l'accord sur le partage de la valeur soit rapidement débattu au Parlement.

Rénovation énergétique: un accompagnement personnalisé

Face au défi de la rénovation thermique, Elisabeth Borne veut un accompagnement personnalisé pour chaque Français via la plateforme "Mon accompagnateur Renov" qui doit permettre de conseiller les Français et les orienter vers les entrepreneurs agréés. La Première ministre veut aussi "accélérer l'ouverture de guichets France Renov dans toute la France", afin de bénéficier d'au moins un guichet par intercommunalité

Transports: priorité au ferroviaire, l'offre pour la voiture propre lancée à l'automne

“Nous devons continuer à décarboner les transports et à offrir des alternatives accessibles à la voiture thermique, souligne Elisabeth Borne. C’est le sens de notre investissement de 100 milliards d’ici 2040 pour le ferroviaire qui permettra de lancer des services express régionaux métropolitains dans une dizaine de territoires. Nous voulons mener cette nouvelle donne ferroviaire avec les régions et les collectivités concernées. Début mai, des concertations démarreront pour préparer les futurs contrats de plan état-région”.

La Première ministère annonce aussi que l'offre de location de voiture propre, promise par Emmanuel Macron, sera lancée à l'automne.

Santé: plus d'assistants médicaux et d'infirmières

"Nous devons libérer du temps médical": Elisabeth Borne confirme le recrutement de 6.000 assistants médicaux, d'ici fin 2024, pour porter leur nombre à 10.000. Par ailleurs, 2.000 places supplémentaires dans les instituts de formation en soins infirmiers doivent être proposées, soit une augmentation de 4.000 places en deux ans.

Education: toutes les absences courtes remplacées, des hausses de salaires "jusqu'à 500 euros"

Elisabeth Borne reprend les annonces d'Emmanuel Macron sur l'éducation. "La rentrée 2023 sera l’occasion d’une réelle transformation de notre école, explique-t-elle. A partir de la rentrée, les remplacements de courte durée seront effectués au sein même de l’établissement. Nous allons aussi généraliser les soutiens en français et en mathématiques." Sur les hausses de salaires des enseignants, elles iront "jusqu'à 500 euros par mois" assure-t-elle. "Ça aussi, c’est du concret", ajoute la Première ministre.

Immigration: pas de loi dans l'immédiat

C'est la principale annonce d'Elisabeth Borne ce mercredi. Faute de majorité, la loi immigration ne sera pas proposée avant l'automne, au mieux. “Aujourd'hui, il n’existe pas de majorité pour voter un tel texte comme j’ai pu le vérifier hier en m’entretenant avec les responsables des Républicains. Ils doivent encore dégager une ligne commune entre le Sénat et l’Assemblée, tenant compte de la nécessité de trouver une majorité dans chaque assemblée autour d’un texte nécessairement équilibré. Aujourd’hui, ils n’y sont manifestement pas. Par ailleurs, ce n'est pas le moment de lancer un débat sur un sujet qui pourrait diviser le pays. Nous allons donc continuer les échanges pour trouver un chemin autour du projet de loi. Et si nous ne pouvons pas trouver d’accord global, nous présenterons en tout état de cause un texte à l’automne avec comme seul boussole l’efficacité."

En revanche, face à la pression migratoire, Elisabeth Borne annonce le déploiement de 150 policiers et gendarmes supplémentaires à la frontière italienne dès la semaine prochaine.

Sécurité: plus de moyens pour les forces de l'ordre

"Pour la sécurité de nos concitoyens, nous allons continuer la montée en puissance des moyens de nos forces de l’ordre et ouvrir 200 nouvelles brigades de gendarmerie et déployer une force d’action républicaine avec des moyens exceptionnels dans un territoire pour une période donnée", a indiqué Elisabeth Borne.

Justice: 10.000 magistrats et greffiers supplémentaires

Un projet de loi sur la justice sera débattu en juin. "Pour répondre aux incompréhensions des Français face à un système judiciaire trop lent", Elisabeth Borne veut recruter 10.000 personnels, notamment des magistrats et greffiers, supplémentaires. Pour réduire les délais de traitement des affaires, la Première ministre veut aussi donner aux magistrats "la capacité de s'appuyer sur des équipes plus étoffées".

Numérique: un "filtre anti-arnaque" contre les sites internet frauduleux

Pour lutter contre les fraudes en ligne, le gouvernement veut mettre en place un "filtre anti-arnaque", indiquant les sites internet considérés comme frauduleux. Un projet de loi visant à réguler et sécuriser l'espace numérique va être présenté, avec de nouvelles mesures pour lutter contre le cyber harcèlement et prévenir l'exposition des enfants aux contenus pornographiques.

Fraude fiscale: un plan mis en place avant l'été

Le gouvernement veut agir rapidement face au "ras-le-bol des Français face à la fraude fiscale ou sociale". Un plan doit être mis en place avant l'été pour permettre d'améliorer les contrôles, pour les rendre plus efficaces et plus ciblés notamment concernant l'évasion fiscale, promet Elisabeth Borne.