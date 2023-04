Retraites: Emmanuel Macron assure qu'Elisabeth Borne a sa confiance

Lors de son déplacement en Alsace, Emmanuel Macron a assuré qu'Elisabeth Borne a sa confiance tout en esquivant une réponse sur sa présence à Matignon à l'été.

Emmanuel Macron a assuré lors d'un déplacement en Alsace mercredi qu'Elisabeth Borne avait toujours sa confiance, comme celle du Parlement qui a rejeté, a-t-il rappelé, une motion de censure du gouvernement après l'emploi du 49.3.

Interrogé pour savoir si la Première ministre avait sa confiance, le président de la République a répondu: "elle a la mienne sinon je ne lui aurais pas confié l'avancée, la préparation de ces chantiers" évoqués par lui-même lundi sur le travail, l'ordre et les "progrès" dans les services publics.

"Notre vie constitutionnelle et démocratique a un sens. C'est le président qui nomme et elle doit avoir la confiance du Parlement. Ce temps politique a existé: il n'y a pas de majorité alternative et la motion (de censure) a été rejetée", a expliqué le chef de l'Etat.