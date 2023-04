C’est quoi le compte épargne temps, que le gouvernement pourrait élargir?

Dans le cadre de la présentation de sa feuille de route des "100 jours", Elisabeth Borne pourrait annoncer ce mercredi l’élargissement du compte épargne temps dans les entreprises.

Elisabeth Borne présente ce mercredi sa feuille de route, à l'issue du Conseil des ministres, des 100 jours d'apaisement et d’action voulus par Emmanuel Macron. Parmi les mesures, pourrait ressurgir la proposition du candidat en 2022: le compte épargne temps universel, un vrai coup de pouce au pouvoir d'achat.

Concrètement, il s'agit d'un système qui permet de cumuler des congés payés non pris, des RTT non utilisés, plutôt que de perdre ces jours qui ne sont pas posés dans l'année, ou bien d'accumuler l'argent des différentes primes (13e mois, ancienneté...) sur un compte qu'on pourrait ensuite récupérer sous forme d'argent sonnant et trébuchant. L'argent ainsi transformé peut aussi être placé sur un plan d'épargne retraite, un placement similaire aux assurances vie. Ça peut représenter jusqu'à un mois de salaire en plus par an.

Aujourd’hui, à peine 1 salarié sur 10 bénéficie d’un CET. Il faut que le système soit mis en place par l'entreprise. L'employeur passe une convention avec les salariés et c'est un véritable bonus pour les petits salaires, comme une épargne. Mais avec l’élargissement promis par le candidat Emmanuel Macron, on pourrait imaginer un CET universel, portable, ce qui veut dire que tous les salariés de tous les secteurs pourraient en bénéficier et le conserver tout au long de la carrière, même si on change d'employeur.

Une idée soutenue par Laurent Berger

Une bonne solution pour les salariés, un peu moins pour les entreprises… Car qui monétisera le solde disponible sur le CET? Les contours sont encore flous. Que faire si au lieu de demander cette monétisation, le salarié décide de poser toutes ses congés accumulés d'un coup? Ça pourrait participer à réduire progressivement l'activité avant le départ en retraite. Rien n'est tranché mais la mesure était soutenue par un certain Laurent Berger, le futur ex-patron du premier syndicat de France (CFDT), qui y voyait une bonne manière de contribuer au bien-être au travail. Une bonne idée pour renouer le dialogue avec les syndicats.