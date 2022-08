Incendies: les défis d'Emmanuel Macron qui veut réunir tous les acteurs concernés par les feux

Emmanuel Macron veut réunir les acteurs locaux concernés par les incendies de cet été. Il doit évoquer la question des moyens mais certains espèrent aussi pouvoir parler de l'urbanisme et de l'organisation des forêts de France.

Même s'il est en vacances, Emmanuel Macron suit l'évolution des incendies. Samedi, il s'est entretenu avec le préfet du Jura et des élus, comme la députée Danielle Brulebois avec plusieurs messages:

"Il y a un message de solidarité bien sûr mais aussi un message pour s'inquiéter de moyens. Nous n'avons pas de moyens aériens parce que nous n'avons jamais eu à les utiliser dans le Jura, n'étant pas concernés habituellement par ces incendies inédits", explique-t-elle à RMC.

Emmanuel Macron envisage de réunir tous les acteurs concernés par les feux de cet été pour réfléchir aux moyens de lutte contre les incendies, mais aussi à la prévention. Le chef de l'Etat conviera pompiers, renforts venus d'Outre-mer et de l'Union européenne, agriculteurs et élus afin de les remercier et d'ouvrir les travaux sur l'évolution du modèle dans les années à venir.

La question de l'urbanisme

Mais au-delà des moyens, il y a d'autres questions comme l'indemnisation des agriculteurs. Les attentes sont très fortes, estime Jean-Luc Gleyze, le président du conseil départemental de la Gironde:

"Il y a des questions d'urbanisme puisque cette forêt est occupée par de l'habitat mais qu'on voit bien que la proximité entre la forêt et les habitations pose soucis. Il y a des questions de choix d'essence et de culture à venir sur l'exploitation du futur", assure-t-il.

"Et enfin il y a la question des moyens des SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours) sur lesquels il faut absolument travailler", ajoute Jean-Luc Gleyze.

Très sollicités cet été, les services départementaux d'incendie et de secours se disent "au bord de la rupture".