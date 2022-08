Incendies: les feux fixés dans le Jura et en Gironde, les évacués de retour

Le retour de la pluie a aidé les pompiers à fixer la plupart des incendies qui touchent la France depuis le début du mois d'août. En Gironde, les évacués ont pu regagner leur domicile.

La plupart des incendies qui ont ravagé la France sont fixés. C'est notamment le cas en Gironde où 7400 hectares ont brulé ces derniers jours. Aidés par la pluie tombée sur la région durant le week-end, les pompiers sont parvenus à maîtriser l’incendie.

La baisse des températures devrait d'ailleurs permettre aux soldats du feu de stabiliser la situation ce lundi. 8400 personnes évacuées, ont pu regagner dimanche soir leur domicile.

"On ne va pas rentrer tout de suite, on n'a pas de courant"

C'est le cas de Melissa et sa famille, habitants de Belin-Béliet. Ils étaient en vacances lorsque le feu s'est déclaré: "Il n'y a pas d'odeur mais beaucoup de saleté, on a tout l'extérieur à nettoyer ça va être long. Il y a beaucoup de cendres et des épines de pins qui ont brûlé, on se dit qu'en retombant ça aurait pu brûler", assure-t-elle à BFMTV.

"On ne va pas rentrer tout de suite, on n'a pas de courant, on espère que ça va revenir vite. On a notre maison, on a notre chez nous, on est soulagés", ajoute-t-elle.

D'autres feux fixés

A Belin-Béliet, 9 maisons et 8 dépendances ont brûlé. 300 foyers restent privés d’électricité selon Enedis. Des diagnostics sont en cours car les agents n’avaient pas forcément accès à tout le secteur. Certaines lignes ont brûlé.

Sur le même sujet Rixes entre bandes rivales : une colonie de vacances pour tenter de traiter le phénomène à la racine

Dans la forêt de Brocéliande, dans les Monts d'Arrée mais aussi à Romeyer dans la Drôme ainsi que dans le Jura, les feux sont également fixés. La situation sous contrôle dans l'Aveyron aussi où plus de 1300 hectares ont brulé ces derniers jours.