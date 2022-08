Le député suppléant RN qui a perturbé un rassemblement ukrainien est un "abruti", selon Louis Aliot

Alors qu'un rassemblement de réfugiés ukrainiens avait lieu ce mercredi à Bergerac (Dordogne), un député suppléant RN a agité un drapeau d'une république séparatiste pro-russe du Donbass. Louis Aliot, maire (RN) de Perpignan et vice-président du RN, était invité sur RMC et BFMTV, ce jeudi. Il a dit que c'était "un abruti" et qu'il "serait viré".

"C’est un exemple de débilité politique", a affirmé sur RMC et BFMTV ce jeudi, Louis Aliot, maire (RN) de Perpignan et vice-président du Rassemblement National, à propos du député suppléant qui a perturbé une manifestation de réfugiés ukrainiens.

Le mercredi 24 août, à l'occasion de la fête d'indépendance de l'Ukraine, un rassemblement était organisé à Bergerac (Dordogne). Sauf que, sur place, Lucas Broucq, suppléant du député Rassemblement national Serge Muller, a brandi un drapeau d'une république séparatiste pro-russe du Donbass, rapport France Bleu.

Louis Aliot souligne qu'il "sera traduit devant nos instances disciplinaires et viré du Rassemblement national" et c'est "un abruti".

"Vous n'êtes pas dans la tête des gens"

"Au même moment, à Perpignan, nous étions dans une fête avec les Ukrainiens, où nous recevions les réfugiés, les familles d’accueil, les humanitaires avec des groupes folkloriques. Je recevais d’ailleurs le maire de Tchernovograd avec qui nous jumelons notre ville pour nouer des relations de fraternité et d’humanité", ajoute-t-il.

Sur la place de cet homme dans les rangs du RN, le vice-président du parti se défend: "Vous n’êtes pas dans la tête des gens, vous pouvez choisir des gens qui ne se dévoilent pas. Ça peut arriver mais ce qui est important, c’est qu’il ne soit plus au RN demain".

"Quand on est capable de faire ça et qu’on est un responsable politique, je pense qu’on n’a rien à faire en politique", conclut-il.