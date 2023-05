"Les petits vieux l’adorent": pourquoi Brigitte Macron est vue comme un atout pour son mari

Dans "Les indiscrets" du service politique de RMC, Cyprien Pézeril se penche ce lundi sur le rôle de Brigitte Macron aux côtés de son mari, le président Emmanuel Macron.

Brigitte Macron était à Londres ce week-end avec le président Emmanuel Macron, où ils étaient invités pour le couronnement de Charles III. La "Première dame" en représentation donc, mais son rôle ne s’arrête pas là. En macronie, ils sont plusieurs à le dire: la Première dame est aussi une "femme politique". On connaît ses engagements sur le harcèlement scolaire, l’intégration des enfants handicapés… Ce que l’on sait moins, c’est qu'elle est aussi une interlocutrice de choix pour beaucoup de ministres.

"J’ai des échanges réguliers avec elle, elle suit même quasiment l’ensemble de mes dossiers", assure un membre du gouvernement à RMC. Le mois dernier, Brigitte Macron a reçu dans son bureau à l’Elysée pas moins de six d'entre eux, comme Olivier Véran, Marlène Schiappa ou encore Isabelle Rome, qui s'occupe de l'Égalité hommes-femmes.

"Elle a ses chouchous", explique un marcheur de la première heure. Par exemple, la secrétaire d’Etat à l’Enfance, Charlotte Caubel. Elle l’a accompagné six fois en déplacement depuis un an. Elle lui transmet aussi quotidiennement des courriers que des Français lui adressent.

Et ces rencontres, elles servent à quoi? A en croire ceux qui échangent avec Brigitte Macron, ce n’est pas seulement l'occasion de prendre le thé. Ces échanges aident d’abord à décharger - un peu - le président. Avec un gouvernement de plus de 40 membres, il ne peut pas tous les traiter. "C’est simple, Emmanuel Macron ne connaît pas les prénoms de la moitié de ses ministres", se marre même un cadre de la majorité.

"Brigitte nourrit la réflexion de son mari"

Discuter avec Brigitte Macron, c’est aussi et avant tout discuter politique. Cela permet à des ministres de second plan de savoir ce que pense le président, alors qu’ils n’ont en général pas directement accès à lui. Elle fait donc le lien et elle est l’une des très rares à avoir son oreille.

Enfin, elle peut aussi donner un coup d’accélérateur sur certains dossiers. "Brigitte nourrit la réflexion de son mari", constate un membre du gouvernement. "Elle fait mieux que certains ministres" ajoute même un fidèle.

Brigitte Macron tente aussi d’aider son mari à relancer son second quinquennat. Comme il y a trois semaines, quelques heures avant son allocution à 20h. Elle assure, face caméra, qu'il n’est pas "isolé", qu’il "consacre son temps au service des Français". Certains y ont vu un engagement de sa part, elle qui est sans doute un atout pour lui.

"C’est simple, en circo, les petits vieux ne me parlent que d’elle. Ils l’aiment, ils l’adorent" encense un élu du Sud. Selon un dernier sondage, elle bénéficie de 55% d’opinion favorable, bien plus élevé que le président.

Brigitte Macron était aussi, inhabituellement, en tribune avec lui la semaine dernière au Stade de France pour la finale de la Coupe de France. Et un vieux briscard macroniste veut que ça continue: "Il faut qu’on la voie plus, elle dégage quelque chose de plus humain que lui. Elle peut même l’aider à renouer le lien avec les Français".