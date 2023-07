Les syndicats de retour à Matignon: ce qu'il faut attendre de la rencontre avec Élisabeth Borne

Travail des seniors, pénibilité... Plusieurs thèmes doivent être abordés ce mercredi à l'occasion de la rencontre entre la Première ministre, Élisabeth Borne, et les syndicats. Une réunion qui intervient à seulement deux jours de l'échéance des 100 jours, cette feuille de route fixée par le président de la République pour apaiser le pays après la réforme des retraites.

J-2 avant l'échéance des 100 jours qu'Emmanuel Macron s'était fixé pour apaiser le pays pendant la crise des retraites. La Première ministre, Élisabeth Borne, reçoit ce mercredi matin les partenaires sociaux. Les cinq syndicats représentatifs et trois organisations patronales sont reçus à 10h à Matignon.

Une multilatérale pour ouvrir une nouvelle séquence après la difficile période des retraites. Cette fois, il sera question du prochain texte sur le travail, la pénibilité, et l'emploi des seniors.

Alors qu'Emmanuel Macron avait envisagé de recevoir les syndicats courant mai, c'est donc à Matignon qu'ils font leur grand retour avec Élisabeth Borne qui reprend la main sur le dialogue social. C'est "sa" marque de fabrique. “C’était déjà son mode de fonctionnement en tant que ministre du Travail”, indique-t-on, “et encore avant, à la tête de la RATP".

Rien d'étonnant donc à ce que syndicats et patronat soient reçus à Matignon, pour parler travail, emploi des seniors, ou encore compte épargne temps universel. Et "pas de tabou", prévient son entourage, tous les sujets pourront être évoqués. Sur fond de rumeurs de remaniement, il ne faut donc pas y voir une façon de montrer qu'elle est utile, alerte une élue. "Elle n'a pas besoin de ça". Un autre parlementaire est plus pragmatique. “Tant qu'elle est Première ministre, ‘business is business’”, appuie-t-il.

Quelles revendications pour les syndicats?

Avant cette réunion, la CGT a préparé 100 propositions d'urgence à présenter à la ministre.

“On va continuer à dire à la Première ministre, parce qu’on ne la voit quand même pas tous les jours, que cette réforme des retraites est particulièrement nocive. Et ensuite, on va porter des revendications sur les salaires, une augmentation du Smic de manière conséquente, l’indexation des salaires sur justement l'évolution des prix. On veut aussi parler de l’égalité femmes-hommes. On veut être très offensif et si on est face à un gouvernement qui n’est plus dans le déni et qui prend enfin ses responsabilités, il devrait nous écouter”, appuie Céline Verzeletti, secrétaire confédérale de la CGT.

Le président Emmanuel Macron avait pourtant envisagé de recevoir lui-même les syndicats courant mai. La dernière fois que les partenaires sociaux ont été reçus ensemble à l'Élysée, c'était il y a deux ans.