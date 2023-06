"Elle a ma confiance": Macron annonce que Borne "fera le point sur plusieurs réformes" début juillet

Emmanuel Macron, en visite à Marseille pour trois jours s'est exprimé dans les colonnes de la Provence. Il a notamment annoncé que sa Première ministre, Élisabeth Borne, va faire un point sur les réformes entamées dans les "15 premiers jours de juillet".

Élisabeth Borne présentera ou fera le point sur plusieurs réformes "dans les quinze premiers jours de juillet", a annoncé lundi Emmanuel Macron dans un entretien au journal La Provence, semblant couper court aux rumeurs d'un remplacement imminent de la cheffe du gouvernement. "Elle a ma confiance puisqu'elle est à la tête du gouvernement", a-t-il ajouté.

"On aura dans les quinze premiers jours de juillet à présenter la nouvelle stratégie de finances publiques, les avancées sur l'immigration et la planification écologique et Élisabeth Borne le fera", a dit le chef de l'État à La Provence, alors qu'il débute lundi une visite de trois jours à Marseille, où il avait lancé en 2021 un vaste plan de réhabilitation et de développement de la ville.

Alimentées en coulisses par les ténors de la majorité, les rumeurs de remaniement et de remplacement de la Première ministre se sont intensifiées ces dernières semaines. Certains jugent ces changements nécessaires pour redonner du souffle au deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron après la douloureuse réforme des retraites.

La fin des "100 jours" programmée le 14 juillet

"La Première ministre met en oeuvre la politique à laquelle je me suis engagé auprès des Français depuis plus d'un an. Nous avons un bilan dont nous n'avons pas à rougir", explique Emmanuel Macron, citant les réformes de l'assurance-chômage, des lycées professionnels ou des retraites, ainsi que la loi de programmation pour le ministère de l'Intérieur ou encore celles qui ont pour but d'accélérer le développement des énergies renouvelables ou du nucléaire.

"Depuis plus d'un an, Élisabeth Borne a travaillé pour mettre en oeuvre tout cela de manière déterminée, courageuse à la tête d'un gouvernement engagé avec une majorité relative mais qui a su bâtir des alliances", a-t-il dit. "J'ai donné un programme d'intensification, les cent jours, qu'elle est en train de mettre en oeuvre", a-t-il ajouté.

En avril, Emmanuel Macron avait donné 100 jours à Élisabeth Borne pour relancer l'action de son gouvernement. Cette période doit s'achever le 14 juillet.

Dans cet entretien, le chef de l'État balaie également la polémique déclenchée par l'un de ses proches, Richard Ferrand, qui avait semblé souhaiter qu'il effectue un troisième mandat.

"Je suis jour et nuit à la tâche pour que le mandat que les Français m'ont confié soit utile pour le pays et pour nos compatriotes. Si j'y arrive, cela suffira à mon bonheur et à mon ambition. Ce qui m'importe n'est pas de durer, c'est de faire".