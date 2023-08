"Nous devons réduire significativement l'immigration", assure Emmanuel Macron

Dans une interview accordée au Point, le président de la République est revenu sur les émeutes qui ont touché la France au début de l'été, ainsi que sur la question de l'immigration.

Emmanuel Macron prône, dans un entretien au Point, de "réduire significativement l'immigration, à commencer par l'immigration illégale", et annonce que le gouvernement reprendra "à la rentrée" son projet de loi sur le sujet plusieurs fois reporté depuis un an, sans exclure d'"enrichir le texte" au Parlement.

"Est-ce qu'on est submergés par l'immigration ? Non. C'est faux de dire cela. Cela dit, la situation que nous connaissons n'est pas tenable et nous devons réduire significativement l'immigration, à commencer par l'immigration illégale. Nous avons une obligation de résultat", a déclaré le président de la République dans cet entretien accordé à l'hebdomadaire, mis en ligne mercredi.

Après les émeutes, "il faut s'atteler à reciviliser", exhorte Macron

Le président de la République est également revenu sur les émeutes qui ont touché la France au début de l'été, après la mort de Nahel. "J'ai parlé de décivilisation il y a quelques mois", lors d'un Conseil des ministres. "C'est bien cela que nous avons vu", à l'occasion des émeutes, et "il faut donc s'atteler à reciviliser", a déclaré le chef de l'État.

Emmanuel Macron avait fait polémique fin mai, alors que se multipliaient les agressions d'agents publics et d'élus, en déplorant un "processus de décivilisation". Un concept que certains, principalement à gauche, ont estimé emprunté à l'extrême droite, ce que l'Élysée avait dénié.

Réfutant que ce soit "les étrangers qui ont causé ces émeutes" de fin juin-début juillet, car "90% sont nés en France", le président a invoqué "un problème d'intégration et de refondation de la Nation".

"Une immense majorité des personnes interpellées vient de familles monoparentales ou de l'aide sociale à l'enfance. Cela montre que le chantier de la famille est essentiel. Ensuite, il y a la place de l'école, de la régulation des écrans, de l'intégration par l'économie et l'emploi", a-t-il fait valoir.

Le chef de l'État a particulièrement insisté sur "la place des écrans, des réseaux sociaux", selon lui, "majeure dans ces émeutes", résumant sa pensée dans une formule: "on a besoin de moins d'écrans, et plus d'école".

"Quand il n'y a plus de cadre, plus d'éducation, plus de rapport à l'autorité qui vous ramène à une forme de raison, vous arrivez à ce résultat-là. Ça ne se gère pas qu'à la matraque ! Ceux qui pensent cela se trompent", a encore souligné le chef de l'État.