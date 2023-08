Haute-Garonne: grâce aux réseaux sociaux, la gendarmerie interpelle 5 personnes après un rodéo urbain

La gendarmerie a monté une opération, grâce aux publications postées sur les réseaux sociaux, permettant d'arrêter, lundi, cinq personnes ayant participé à un rodéo urbain fin juillet à Saint-Alban (Haute-Garonne).

Pris à leur propre piège. Fin juillet, les gendarmes repèrent l'annonce d'un rassemblement sur la commune de Saint-Alban (Haute-Garonne) pour les amateurs de tuning et de grosses cylindrées. Sur place, le samedi 22 juillet, les gendarmes dénombrent 300 voitures et plus de 500 personnes dans cet événement, raconte France Bleu Occitanie.

Un public avec des enfants

La manifestation bascule quand certains conducteurs crééent un rodéo urbain en accélèrant jusqu'à 100 km/h sur une route normalement limitée à 50 km/h. Un public nombreux est présent, avec des piétons très proches et notamment des enfants.

Un hélicoptère surveille le rassemblement à distance et identifie les voitures qui multiplient les infractions. Dans le cadre de l'enquête, les gendarmes ont retrouvé des publications sur les réseaux sociaux impliquant les mêmes voitures, plaques apparentes.

Le propriétaire d'une Volkswagen avait publié plusieurs vidéos le mettant en scène. Il se filmait derrière le volant de sa voiture à 241 km/h sur le périphérique de Toulouse, ou bien prenant un virage à 131km/h sur une route départementale.

Cinq personnes arrêtées

Cinq conducteurs, âgés de 25 à 30 ans, sont alors arrêtés et placés en garde à vue, dans la journée de lundi. Actifs, ils sont inconnus des services de police et habitent tous le département. Quatre d'entre eux ont été jugés le 1er août dernier selon la procédure du plaider coupable, accélérant la procédure en échange d'une pleine possiblement plus clémente. Une moto et trois voitures, dont une Jaguar d'une valeur de 37.000 euros ont été confisquées.

Le propriétaire d'une "BMW série 4" a refusé cette procédure rapide. Il sera jugé en décembre prochain par le tribunal correctionnel de Toulouse et encourt jusqu'à deux ans de prison.