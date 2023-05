Policiers de Roubaix: Emmanuel Macron dénonce "les comportements irresponsables qui tuent"

Emmanuel Macron a dénoncé ce jeudi les "comportements qui tuent" lors de l'hommage national rendu à Roubaix aux trois policiers tués dimanche par "un chauffard alcoolisé et sous l'emprise de stupéfiants", affirmant son "respect" et son "affection" à "ceux qui servent et protègent".

Emmanuel Macron a rendu hommage ce jeudi "à tous ceux qui risquent leur vie et parfois la perdent pour en sauver tant d'autres", lors d'une cérémonie à Roubaix dédiée aux trois policiers tués dimanche dans un accident de la route. "Devant la douleur de leur famille, la peine de leurs colègues, le deuil des Français, il faudrait que le silence suffise" a estimé le chef de l'État avant de dénoncer "les comportements irresponsables qui tuent".

"Parler d'eux devient nécessaire pour rendre hommage à leur destin, dire respect et affection à ceux qui servent et protègent, et dénoncer les comportements irresponsables qui tuent" a dit Emmanuel Macron.

Il a notamment mentionné le "chauffard alcoolisé et sous l'emprise de stupéfiants" qui a percuté le véhicule de police, affirmant son "respect" et son "affection" à "ceux qui servent et protègent".

Un hommage à l'infirmière tuée à Reims

Le président de la République a aussi évoqué le décès d'autres personnes, dans le cadre de leurs fonctions pour les Français, comme l'infirmière attaquée au couteau à Reims lundi et décédée mardi.

"Notre France a le visage des femmes et des hommes de devoir qui la servent et nous protègent, et dont le quotidien fait de dévouement n'est jamais exempt de risque", rajoute le chef de l'État.

"Ils sont morts au coeur de l'exercice de leur métier dans sa grandeur quotidienne, comme tous ceux qui à leur tâche servent inlassablement les Français, comme l'agent de sécurité routière décédé il y a trois jours près de La Rochelle emporté par une voiture en plein le service, comme l'infirmière assassinée mardi à Reims au sein de son hôpital parce qu'elle portait la blouse blanche de sa vocation, comme nos trois gendarmes tués à Ambert à l'hiver 2020, comme trop d'agents publics tués dans l'exercice de leur mission à qui je rends ici hommage", a détaillé Emmanuel Macron.

"Les policiers nationaux, les gendarmes, les policiers municipaux, les pompiers, les secouristes, les infirmiers, les médecins, les enseignants et tant d'autres, tous ceux qui, dans l'humilité du service, s'occupent de nos compatriotes et protègent, méritent respect et considération", a ainsi jugé le chef de l'Etat.