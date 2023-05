EN DIRECT Policiers de Roubaix tués: E. Macron dénonce des "comportements irresponsables qui tuent"

Dans son discours, Emmanuel Macron évoque les autres personnes mortes récemment dans le cadre de leurs fonctions pour les Français, comme l'infirmière attaquée au couteau à Reims lundi et décédée mardi.

"Ils sont morts au coeur de l'exercice que leur métier dans sa grandeur quotidienne, comme tous ceux qui à leur tâche servent inlassablement les Français, comme l'agent de sécurité routière décédé il y a trois jours près de la Rochelle emporté par une voiture en plein le service, comme l'infirmière assassinée mardi à Reims au sein de son hôpital, parce qu'elle portait la blouse blanche de sa vocation, comme nos trois gendarmes tués à Ambert à l'hiver 2020, comme trop d'agents publics tués dans l'exercice de leur mission à qui je rend ici hommage."

"Notre France a le visage des femmes et des hommes de devoir qui la servent et nous protègent, et dont le quotidien fait de dévouement n'est jamais exempt de risque", rajoute le chef de l'État. Il souhaite rendre hommage à "ceux qui risquent leur vie et parfois la perdent pour en sauver tant d'autres".