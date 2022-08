Pourquoi Emmanuel Macron change son programme en Algérie

Alors qu'il ne devait pas initialement repasser par Alger, Emmanuel Macron, en visite officielle en Algérie depuis jeudi, va revenir dans la capitale algérienne pour signer une déclaration politique avec son homologue Abdelmadjid Tebboune.

C’était une information RMC. Emmanuel Macron change le programme de sa visite officielle en Algérie, le président français repassera aujourd’hui par Alger, une "tape non prévue à l’origine au programme officiel. Il signera aux côtés de son homologue le président Abdelmadjid Tebboune, une déclaration politique commune pour un "partenariat renouvelé concret et ambitieux" et une coopération renforcée entre la France et l’Algerie.

De longues négociations

Au début de son voyage, le président français espérait "refonder" les relations bilatérales entre les deux pays, après de vives tensions ces derniers mois. La déclaration politique qui sera signée ce samedi a été préparée dans la discrétion depuis l’arrivée d'Emmanuel Macron sur le sol algérien.

Les négociations ont été longues. Jusque même très tard. Des discussions jusqu’à 2h30 du matin entre Emmanuel Macron et son homologue à l’issue du dîner officiel où un méchoui géant avait été servi au président Français.

"Une visite qui s'est bien passée"

"Ce document vient solder une visite qui s’est bien passée" résume un membre du gouvernement.

"Nous la préparons depuis longtemps. S’il y avait un problème entre Macron et le président Tebboune nous n’en serions pas là" insiste l’Élysée comme pour faire oublier les crises et coup de sang récents entre Paris et Alger.

Sur le fond, des engagements sur le numérique, la culture, la jeunesse, les transports ou encore la mémoire devraient figurer dans cette déclaration signée cet après-midi à Alger après une matinée à Oran tournée vers la jeunesse. Au programme initiation à la musique Rai et break dance pour Emmanuel Macron.