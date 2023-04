Rendez-vous pour les papiers d'identité: la ministre Dominique Faure va faire un signalement au procureur

Après les révélations de RMC sur le business des rendez-vous pour les papiers d'identité sur Snapchat, la ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales, Dominique Faure, annonce qu'elle va signaler les faits au procureur de la République.

Dominique Faure, ministre déléguée, chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité, annonce ce vendredi qu’elle va faire un signalement au procureur de la République après les révélations de RMC sur le juteux business des rendez-vous pour les papiers d’identité sur Snapchat. "Je condamne fortement les pratiques consistant à monnayer des rendez-vous de titres d’identité, écrit-elle sur Twitter. Elles sont inacceptables et feront l’objet de poursuites. Je ferai dans les heures qui viennent un signalement de ces pratiques au procureur de la République."

"L’État est au travail pour permettre à tous les Français d’accéder à ce service public essentiel, ajoute Dominique Faure. Déploiement de guichets d’accueil supplémentaires, augmentation du soutien financier aux mairies, renforcement des effectifs dans les préfectures, plate-forme en ligne, etc. Nous mobilisons tous les leviers possibles pour réduire les délais et observer un retour à la normale d’ici l’été : 30 jours de délai pour prendre un rendez-vous en mairie.

Un engagement déjà annoncé par la Première ministre Elisabeth Borne, qui veut diviser par deux les délais avant l'été (66 jours en moyenne aujourd'hui) puis par trois à l'automne (20 jours). L'Etat va donc investir 100 millions d'euros pour accélérer et faciliter les procédures concernant la création et le renouvellement des cartes d'identité et des passeports.

"Il y a un vrai problème sur les papiers d’identité, a souligné Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, sur RMC-BFMTV. C’est pour cela que la Première ministre a pris l’engagement de réduire par deux (les délais). Cela veut dire qu’on met des centaines d’emplois, c’est de l’argent public, mais il faut le faire. C’est un investissement nécessaire pour les Français, pour que ça aille plus vite partout en France et gratuitement." Olivier Véran a jugé "scandaleux" et "illégal" ce "marché noir" pour les rendez-vous sur Snapchat.