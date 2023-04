Report de la loi immigration: "C'est dramatique", déplore un restaurateur qui a du mal à recruter

Elisabeth Borne a annoncé ce mercredi que le report du projet de loi immigration. Pour les restaurateurs, ce changement de calendrier est "dramatique", car la loi devait permettre à des sans-papiers d'obtenir une carte de séjour pour travailler dans des secteurs en tension.

La Première ministre a dévoilé ce mercredi la feuille de route du gouvernement des "100 jours", promis par Emmanuel Macron. Dans le même temps, elle a annoncé que le projet de loi sur l'immigration était reporté.

Ce nouveau changement de calendrier déçoit certains dans les secteurs professionnels où le recrutement est difficile. En effet, le gouvernement voulait créer une carte de séjour pour les "métiers en tension", d'une validité d'un an.

Le titre devait concerner tout étranger en situation irrégulière "qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers" en tension "depuis au moins 8 mois sur les 24 derniers mois" et qui vit en France depuis au moins trois ans.

"Tout le monde est au courant"

"Ce report est dramatique", déplore Jean Ganizate, fondateur associé des restaurants Melt à Paris. Les restaurateurs interrogés sont unanimes: l'hypocrisie va perdurer.

Dans la restauration, particulièrement à Paris, les sans-papiers sont nombreux. Cela se fait souvent à l'insu des patrons, car les employés présentent des faux-papiers. C'est arrivé dix fois à Jean Ganizate.

"On va continuer à embaucher des gens qui nous présentent des papiers, jusqu'au moment où la personne est suffisamment en confiance pour nous dire 'en fait ça fait deux ans qu'on te ment'. La majorité des restaurants à Paris emploie des gens qui sont sous alias. C'est la réalité, tout le monde est au courant, je pense que le gouvernement est au courant", précise-t-il.

200.000 emplois vacants dans le secteur

Lui a toujours choisi de demander leur régularisation, possible au terme d'une procédure longue et coûteuse. Sinon, il faut licencier: un crève-coeur alors que 200.000 emplois sont vacants dans le secteur.

"On va se retrouver dans l'obligation de, soit fermer des jours, soit réduire le nombre de couverts. Pour le moment, on tourne en rond", explique de son côté Vincent Sitz, chargé de l'emploi et de la formation au syndicat GNI-HCR. Selon lui, la mesure sera enterrée et il ne comprend pas pourquoi.