"Ils veulent 4000 euros et être logés": l'hôtellerie-restauration face aux exigences des saisonniers

Le secteur de l'hôtellerie-restauration peine toujours à recruter. Près de 200.000 saisonniers manquent à l'appel. Et ces derniers en profitent exigeant de meilleurs salaires et plus d'avantages.

En pleine période estivale, les établissements d'hôtellerie et de restauration ont toujours du mal à trouver des saisonniers. Et ces derniers en profitent, demandent des salaires plus élevés que ceux proposés.

C'est ce que constate Stéphanie, une ancienne saisonnière devenue directrice d'un hôtel-restaurant dans les Pyrénées-Orientales en septembre dernier:"J’étais payée au Smic pendant 4 ans, je faisais des heures à outrance, je n’ai jamais rechigné", raconte-t-elle à RMC.

Aujourd'hui, elle est outrée de voir les exigences salariales des saisonniers qui postulent dans son établissement familial:

"Ils me demandent 4000 euros, et veulent être nourris et blanchis. Pour la plupart ils ont deux ans d'expérience. 4000 euros je veux bien mais c'est le salaire d'un chef étoilé ou de quelqu'un qui se débrouille vraiment et fait tout tout seul", explique Stéphanie.

1800 euros pour 70 heures par semaine

À quelques centaines de kilomètres de là, même constat pour Karine Marro-Guffanti gérante de plusieurs établissements à Nice et qui déplore un changement de mentalité: "Ils ont envie de travailler entre 15 et 16 heures, du 12 au 13 août, et être payés 2000 euros nets", ironise-t-elle.

Mais tous les saisonniers n'ont pas cette prétention. Maréva, 19 ans est saisonnière dans un restaurant en Corse. Et elle ne compte pas ses heures en tant que commis de pâtisserie: "Entre 60 et 70h, minimum, je fais 10 heures par jour. Je gagne 1800 euros nets et je suis logée et nourrie".

Le secteur estime toujours que 200.000 emplois de saisonniers restent toujours vacants. Conséquence, certains établissements sont obligés de fermer plusieurs jours par semaine, pour combler le manque de main d'œuvre cet été.