Climat: les émissions doivent plafonner d'ici 3 ans pour que le monde reste "vivable", alerte le GIEC

L'humanité dispose de moins de trois années pour inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre, principales responsables du changement climatique, si elle veut conserver un monde "vivable", alertent lundi les experts climat de l'ONU dans un nouveau rapport.



L'objectif le plus ambitieux de l'Accord de Paris de limiter le réchauffement à +1,5°C par rapport à l'ère pré-industrielle est "hors de portée" avec les engagements internationaux actuels, soulignent les experts du Giec. Et même si le "pic d'émissions" est effectivement atteint avant 2025 et que des "actions immédiates" sont prises, le réchauffement pourrait atteindre 2°C. "Nous sommes à un tournant. Nos décisions aujourd'hui peuvent assurer un avenir vivable", insiste le patron du Giec Hoesung Lee.

Les riches responsables de près de la moitié des émissions

Par ailleurs, les ménages avec les 10% des plus hauts revenus dans le monde représentent à eux seuls entre 36% et 45% des émissions totales de gaz à effet de serre responsables du changement climatique, soulignent les experts du Giec.



Parmi ces 10% de plus aisés, les deux tiers vivent dans les pays développés. Les émissions liées au mode de vie des classes moyennes et défavorisées des pays développés sont quant à elles de 5 à 50 fois plus élevées que celles de leurs homologues dans les pays en développement, indique aussi le Giec.