Face à la sécheresse, une usine de dessalement d'eau de mer installée dans un village du Cap Corse

La sécheresse inquiète en Corse où les réserves d'eau s'amenuisent. Pour éviter la pénurie, un village du Cap Corse a installé une usine de dessalement d'eau de mer. L’objectif, dessaler 500 mètres cube d'eau par jour.

"Il n'y aura plus d'eau dans 25 jours", a prévenu la préfecture de Haute-Corse dans un communiqué mardi. Elle appelle à un effort collectif et solidaire alors que le département a été placé en alerte sécheresse renforcée le même jour.

Malgré les restrictions d'eau dans le département placé mardi en vigilance jaune canicule, seuls 250.000 litres d'eau ont été économisés au lieu des 400.000 escomptés.

Pour éviter cette pénurie, la commune de Rogliano va bientôt pouvoir bénéficier d'une usine de dessalement. Ce village au nord du Cap Corse et quelques communes voisines bénéficieront bientôt de cette toute nouvelle infrastructure pour remplir leurs réserves d'eau douce grâce à l'eau de mer, une première en Corse.

“C’est un combat que je mène depuis le mois de janvier. Les travaux de branchement d’eau sont réalisés. Les conteneurs vont commencer à arriver à partir du 20 août. Il y a un puisard qui pompe l’eau qui passe dans plusieurs conteneurs dont l’un où il y a le système de filtration. Et elle ressort potable”, explique Patrice Quilici est le maire de cette commune de 600 habitants.

L'usine devrait être opérationnelle le 15 septembre. L’objectif, dessaler 500 mètres cube d'eau par jour pour alimenter le réservoir communal, où il ne reste que 15.000 m3, soit deux à trois semaines de consommation d'eau.

“On va arriver à faire la jonction entre la mise en place, la production de l’unité de dessalement et le stockage. On va peut-être s’en sortir, mais on est dans le rouge”, appuie-t-il.