"Plus d'eau dans 25 jours": la préfecture de Haute-Corse lance une alerte face à la sécheresse

La préfecture de Haute-Corse avait imposé des restrictions d'eau il y a deux semaines face à la sécheresse. Mais la situation ne s'arrange pas et elle alerte désormais sur une possible coupure d'eau dans 25 jours.

C’est une mise en garde qui a de quoi inquiéter. La préfecture de la Haute-Corse a diffusé un communiqué pour indiquer que la sécheresse qui touche actuellement l’île va avoir des conséquences importantes sur l’eau. En effet, la Corse a imposé des restrictions d’eau depuis déjà deux semaines.

Des restrictions qui n’ont pas permis d’atteindre les objectifs escomptés. La préfecture pointe aussi du doigt les violations de ces restrictions qui aggravent la situation. “Si nous continuons à ce rythme de consommation d’eau, compte tenu des évolutions météorologiques attendues, il n’y aura plus d’eau dans 25 jours”, alerte-t-elle.

Pour faire face, la préfecture a décidé de renforcer les mesures de restrictions notamment pour l’arrosage. Il sera donc interdit, sauf exceptions habituelles, une première journée puis une nuit puis une deuxième journée. Les contrôles seront nettement renforcés.

Dans le même temps, face à la sécheresse et au risque de pénurie d'eau, le village de Rogliano en Haute-Corse a opté pour l'acquisition d'une unité de dessalement, une première dans cette île méditerranéenne.

"On n'a plus le choix, on va être les pionniers en Corse à installer une unité de dessalement pour produire 500 mètres cubes d'eau potable par jour qui doit commencer à fonctionner vers le 10 septembre", a expliqué Patrice Quilici, maire de ce village situé à la pointe du Cap Corse qui inclut le port de plaisance de Macinaggio, très prisé des touristes.