Incendie dans les Pyrénées-Orientales: interrogations autour du débroussaillage des zones en friche

Alors que l'incendie de Saint-André (Pyrénées-Orientales) est considéré comme fixé, des questions se posent autour du débroussaillage, celui-ci étant obligatoire sur les terrains en friche, mais parfois peu respecté.

Après le constat, les questions… Si le feu qui a sévi entre Argelès-sur-Mer et Saint-André (Pyrénées-Orientales) est désormais "fixé, stabilisé", l'heure est venue de s'interroger sur les origines de cet incendie qui a parcouru 480 hectares.

S'agit-il d'un incendie volontaire ou d'un départ de feu accidentel? Si la réponse est aujourd'hui inconnue, le maire de la commune de Saint-André remet en cause le comportement de certains riverains, évoquant une "responsabilité des propriétaires terriens qui laissent certains terrains en friche", des zones qui "prennent feu immédiatement" et qui représentent "un danger".

"Parfois, les propriétaires n'ont pas les moyens de débroussailler"

Couper les herbes folles, retirer les branchages et les feuilles… En bref, la question du débroussaillage revêt une grande importance dans la gestion du territoire et dans la prévention contre la propagation d'incendies. Et ce geste, dont les règles sont claires, les maires ont bien du mal à le faire respecter, à l'instar de Nicolas Garcia, maire PCF de Elne, non loin des lieux de l'incendie.

"On a de moins en moins de parcelles entretenues. Sur mon territoire, il y a 25% de terrains en friche. Parfois, les propriétaires n'ont pas les moyens de débroussailler", constate l'édile d'Elne (Pyrénées-Orientales).

Si on ne le fait pas soi-même, il faut débourser autour de 1000€ pour les propriétaires de terrains. Cette obligation s'applique surtout aux régions du sud de la France, dès lors que les terrains sont à moins de 200m d'une forêt.

"Envoyer la facture au propriétaire"

Mais beaucoup ne jouent pas le jeu, selon Olivier Fabre, le maire de Mazamet dans le Tarn, qui dit avoir à faire avec "des propriétaires qui sont loin de la commune, qui accordent peu d'intérêt au terrain en question".

Avec certains, le maire souligne "la difficulté à joindre les propriétaires qui ne répondent pas au téléphone, qui ne répondent pas aux courriers recommandés, voire qui ne vont pas chercher ceux-ci".

En réaction, le maire s'apprête alors à faire voter un nouvel arrêté, afin de permettre à la municipalité "d'envoyer la facture au propriétaire en ayant fait les travaux à sa place, soit directement avec nos services municipaux, soit en faisant intervenir un sous-traitant qui viendra débroussailler".

Une absence d'entretien peut être pénalisée par une amende allant jusqu'à 15.000€ d'amende et un an de prison si elle est à l'origine d'un départ de feu. Pour débroussailler correctement, il vous faut couper l'herbe, enlever les feuilles, les branchages ainsi que tout ce qui est susceptible d'alimenter un incendie jusqu'à 50 mètres autour de votre propriété, et 10 mètres autour d'un sentier ou d'un chemin privatif.