Pyrénées-Orientales: l'incendie est fixé, près de 500 hectares partis en fumée

Les pompiers ont réussi à fixer l'incendie qui faisait rage depuis lundi après-midi près de Saint-André, dans les Pyrénées-Orientales. 480 hectares de végétation ont été brûlés par les flammes.

Soulagement et précaution à Saint-André, dans les Pyrénées-Orientales. L'incendie qui sévissait depuis la fin d'après-midi du 14 août a été fixé dans la nuit suivante, aux environs de 3h du matin.

Si les flammes ne sont pas toutes éteintes, l'incendie, lui, ne progresse plus. Il a parcouru 480 hectares dans un zone périurbaine, très fréquentée en ce weekend prolongé du 15 août.

Cette présence importante de vacanciers explique le grand nombre d’évacuations dès la fin d'après-midi de ce lundi. Pour rappel, six campings avaient été évacués de leurs résidents, dont quatre à Argelès-sur-mer et deux à Saint-André, une commune voisine.

Stéphanie, ainsi que son mari et ses deux enfants, ont fait parti de ces vacanciers évacués. "Quand on est sorti du camping, on a vu un mur de flammes", raconte-t-elle à RMC.

"C'était vraiment très perturbant, il y avait aussi des explosions des bombonnes de gaz qu'il y a dans les bungalows. C'était vraiment traumatisant. (...) On a laissé nos habits, d'autres choses... Une dame très gentille nous a hébergés", raconte Stéphanie, une vacancière évacuée, la voix encore tremblante.

17 pompiers légèrement blessés

Au total, près de 3000 personnes ont été évacuées selon les pompiers. Beaucoup d’entre-eux ont été hébergés dans des hôtels situés aux alentours, mais aussi dans l’une des sept salles communales mises à disposition par les municipalités touchées par l'incendie.

Dès minuit, les occupants de trois des six campings qui avaient été évacués en prévention avaient pu rejoindre leur logement.

Du côté des opération de secours, au plus fort de l’incendie, 590 pompiers ont été mobilisés aidés par des renforts aériens composés de huit Canadairs, deux Dash-8 et trois hélicoptères bombardiers d'eau.

Les rotations ont été interrompues avec la nuit mais vont reprendre une fois le jour complètement levé. Parmi les soldats du feu engagés dans cette lutte, 17 ont été légèrement blessés notamment par l’inhalation de fumées toxiques.