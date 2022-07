Incendie dans les Bouches-du-Rhône: "C'est un désastre écologique"

Au sud d'Avignon, dans le massif de la Montagnette, un incendie a parcouru 1.000 hectares depuis ce jeudi. Le feu s'est déclenché près d'une voie ferrée au passage d'un train de marchandises. Il a été fixé par les pompiers.

Un important incendie s’est déclenché dans les Bouches-du-Rhône, au sud d'Avignon (Vaucluse). Le feu de forêt a pris le long de la voie ferrée entre Tarascon et Graveson, ce jeudi, lors du passage d’un train de marchandises qui a provoqué des étincelles. L'incendie, touchant quatre communes, a parcouru 1.000 hectares. Le feu est actuellement fixé par les quelque 1.000 pompiers mobilisés.

Pour Jean-Christophe Daudet, maire de Barbentane, c’est un désastre écologique pour le massif de la Montagnette.

“C’est une forêt qui n’avait pas été impactée par un incendie depuis 40 ou 50 ans, sur laquelle je veillais comme la prunelle de mes yeux. Elle était composée d'arbres de 40-50 ans magnifiques et qui étaient hyper-attractifs. C’est un désastre écologique lié aussi au réchauffement climatique, il ne faut pas se leurrer. Tant qu’on continuera à ne pas faire attention à ce qui nous entoure et à notre environnement, on va continuer à jouer malheureusement à l’apprenti sorcier. Je suis très en colère par rapport à ce qu’il se passe. C’est un véritable désastre pour notre village et le massif de la Montagnette”, appuie-t-il.

Sept départs de feu "simultanés" après le passage d'un train et "un volcan"

Président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, Grégory Allione dirige la lutte contre cet incendie dans les Bouches-du-Rhône. "En fin de journée, hier, j’ai dû prendre le commandement des opérations de secours sur ce feu sur les communes de Graveson, Tarascon, Barbentane, explique-t-il dans 'Apolline Matin' ce vendredi sur RMC et RMC Story. C’est un feu qui a été mis par un train, sur la voie de chemin de fer, avec sept départs de feu simultanés. Il y a un léger vent de sud, une pente ascendante, une sécheresse depuis des semaines et des semaines, des conditions caniculaires… Le feu s’est développé de manière éruptive, intensive. De mémoire de villageois qui ont connu les feux dans les années 80, ils n’ont jamais connu ça. On était face à un volcan, une puissance énorme. On a été tous très surpris de la virulence, de la violence et de la vitesse de propagation de ce sinistre. A l’heure où je vous parle, ce feu est fixé dans son enveloppe. On est à peu près à 1.000 hectares, avec trois poches. Nous essayons de continuer l’extinction pour éviter d’être pris, cet après-midi, par le vent du nord, le mistral, qui va souffler."

Ce vendredi matin, 11 départements sont toujours en vigilance orange canicule avec des températures qui devraient encore atteindre entre 38 et 40 degrés au sud d’une ligne Bordeaux-Lyon.