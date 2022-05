L'appel très remarqué d'étudiants ingénieurs au boycott des métiers polluants "destructeurs"

Des étudiants de la grande école d'ingénieur AgroParisTech ont profité de leur remise de diplôme fin avril pour prononcer un discours au vitriol contre la formation qui, selon eux, pousse à participer aux "ravages écologiques".

C’est un discours peu habituel pour une cérémonie de remise de diplôme qu’ont tenu certains étudiants d’AgroParisTech. Huit d'entre eux ont lu le 30 avril un discours très engagé pour tout simplement dénoncer la formation qu’ils ont eux-mêmes suivie et appeler à “déserter” ce type de cursus classique.

Invitée ce jeudi sur RMC dans les “Grandes Gueules”, Léa Lascourrèges, l'une des étudiantes membre du collectif "Agros qui bifurquent", a expliqué cette prise de position.

“On est quelques-uns à avoir profité de cette remise de diplôme d’une grande école d’ingénieur pour critiquer d’abord la formation qu’on a reçue et les mythes qu’elle entretient. Mais aussi pour remettre en cause l’existence de cette formation et son but qui est de former des gens qui auront tout le pouvoir, des ingénieurs en qui toute la société aura confiance alors qu’on ne croit pas à cette position des ingénieurs qui sauveraient le monde”, indique-t-elle.

Dans leur discours, ils dénoncent une “formation qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours”.

Pour Kévin Bossuet, professeur d’histoire, si le fait que les jeunes aient une conscience politique est une bonne chose, il déplore un discours vide.

“Ce discours est complètement creux. On dirait un tract d’Europe Écologie Les Verts, mais en moins bien rédigé. Et ce qui me gênent, c’est que ces jeunes, qui prennent la parole, jettent l'opprobre sur tout un secteur parce que quand les gens entendent 'agro-alimentaire', ils entendent agriculteurs. Et ces derniers en ont marre d’avoir une mauvaise image. On les accuse de maltraiter leurs bêtes, on les accuse de polluer les sols et ça, ce n’est pas possible”, assure-t-il.