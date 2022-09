La Cour des comptes épingle la mauvaise gestion du tri des déchets en France

Dans son dernier rapport, la Cour des comptes évoque une France "à la traîne" sur le tri et la baisse de la quantité et la gestion des déchets. Le pays pointe, ainsi, en retard sur ses objectifs environnementaux.

Alerte sur nos ordures: nos poubelles débordent encore beaucoup trop. La Cour des comptes a épinglé ce mercredi la trop grande production de déchets par les Français. L'institution parle même d'un pays "à la traîne".

Quinze ans après le Grenelle de l'environnement et ses publicités sur la thématique "réduisons nos déchets", les choses n'ont pas changé selon le rapport de la Cour. En moyenne, chaque Français produit 582 kilogrammes de déchets par an. Un chiffre qui ne bouge pas alors que l'objectif pour 2030 est de 501 kg. 80 kg de trop à faire diminuer dans les huit ans à venir.

Un recyclage "à la traine"

Dans le détail, sur ce qui est jeté à la poubelle, 80% des déchets mis dans la poubelle classique pourraient être valorisés s'ils étaient correctement triés. Dans son rapport, la Cour des comptes critique un recyclage “à la traîne” par rapport à nos voisins européens. À ce rythme, il sera difficile de tenir les objectifs fixés.

Ainsi, pour la poubelle de recyclage des déchets plastiques, elle doit être généralisée d’ici le 1er janvier 2023. Or les derniers chiffres indiquaient que fin 2021 seuls 62% des foyers étaient équipés. Le taux de recyclage des déchets municipaux est aussi en berne. Pour 2022, l’objectif était fixé à 55% pour 2020, or, en 2018, il atteignait seulement 44%. Un chiffre sous la moyenne européenne, et bien loin des 67% affichés en Allemagne.