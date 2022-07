Canicule: 15 départements en vigilance rouge, 69 en vigilance orange

Météo France a maintenu son alerte rouge pour 15 départements et placés 69 autres en vigilance orange.

Météo France a maintenu ce lundi 15 départements en vigilance rouge et placé 69 autres en vigilance orange en raison de la canicule qui traverse la France.

Météo France évoque un épisode de fortes chaleurs " caractérisé notamment par sa durée et son intensité", invite à éviter de sortir entre 11h et 21h et à limiter les activité physiques et sportives.

Seules la Corse, la Creuse, l'Allier, le Puy-de-Dôme, la Loire, la Lozère, les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, les Bouches-du-Rhône et le Var sont en vigilance jaune.

Ce lundi déjà, plusieurs records de chaleur ont été battus un peu partout en France: ainsi, 36,8 degrés ont été relevés à Brest tandis que l'île d'Ouessant au large de la Bretagne, a dépassé les 30 degrés pour la première fois de l'histoire des relevés météorologiques.