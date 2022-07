Canicule et orages: 17 départements en vigilance orange ce vendredi

17 départements ont été placés par Météo-France en vigilance orange pour des orages dans le nord du pays et pour la suite de l'épisode caniculaire dans le quart sud-est de la France.

La canicule n'en finit pas de durer sur la France. Météo-France maintient sa vigilance orange canicule dans 13 départements du quart sud-est de la France et intègre dans son suivi quatre départements du nord de la France pour un risque d'épisodes orageux violents, prévus dans la journée.

Les départements concernés pour la vigilance orange canicule sont le Rhône, la Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère, l'Ardèche, la Drôme, le Vaucluse, le Gard, les Bouches-du-Rhône, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, les Alpes-de-Haute-Provence et le Var. À cet endroit du pays, les températures maximales prévues pour aujourd'hui sont comprises entre 36 et 38°C avec localement des pointes approchant les 40°C.



Pour la vigilance orange pour les orages violents, la Somme, l'Oise, l'Eure et la Seine-Maritime sont les départements concernés. Météo-France "redoute" sur la Normandie et les Hauts de France, "des orages très pluvieux" dans l'après-midi et dans la soirée. Sur ces départements " des averses orageuses assez virulentes s’accompagneront de fortes intensités de précipitations, parfois de grêle ainsi que de fortes rafales de vent."