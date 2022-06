Circulation différenciée et vitesse réduite sur la route à Paris et à Lyon

Paris et Lyon mettent en place une circulation différenciée sur la base des vignettes Crit'Air et une réduction de la vitesse sur les routes en raison d'un épisode de pollution à l'ozone, à partir de ce samedi et jusqu'à la fin de l'épisode caniculaire.

La préfecture de police de Paris a annoncé vendredi soir imposer la circulation différenciée et l'abaissement des vitesses maximales sur les routes en raison d'un épisode de pollution à l'ozone, du à la canicule qui s'abat sur le pays. Cette décision entre en vigueur ce samedi matin jusqu'à la fin de l'épisode caniculaire.

"Seuls les véhicules munis d’une vignette Crit’Air de classe 0,1 et 2 sont autorisés à circuler" dans le périmètre de l'A86, annonce le préfet dans un communiqué.

La vitesse est également limitée à 110 km/h sur l’autoroute, à 90 km/h sur les routes habituellement à 110 km/h et à 70 km/h sur les nationales et départementales à 90 ou 80 km/h.

Lyon aussi concerné

Aux mêmes causes, les mêmes conséquences à Lyon, Caluire et Villeurbanne. La cirulation est autorisée uniquement pour les Crit'Air 0,1,2 et 3 sur ces trois villes.

La vitesse y sera aussi réduite de 20km/h sur tous les axes dont la vitesse est supérieure ou égale à 80 km/h dans tout le département du Rhône et le Grand Lyon.