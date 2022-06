Canicule: 14 départements en vigilance rouge, 56 départements en vigilance orange

Météo-France a placé ce vendredi 14 départements en vigilance rouge canicule et 56 en vigilance orange, face à la vague de chaleur d'une précocité "exceptionnelle" qui touche la France cette semaine.

La quasi totalité du pays, à l'exception de la région PACA et de la Corse est désormais en vigilance canicule (jaune, orange ou rouge) face à la grosse vague de chaleur qui touche la France depuis le début de la semaine. La vigilance orange est étendue sur 56 départements dont l'Île-de-France et la totalité de l'est du pays et deux départements supplémentaires passent en vigilance rouge, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées.

Passent en vigilance rouge: Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées



Restent en vigilance rouge: Charente, Charente-Maritime, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Deux-Sèvres, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vendée et Vienne.



Sont placés en vigilance orange: Allier (03), Ardennes (08), Aube (10), Côte-d'Or (21), Doubs (25), Eure-et-Loir (28), Isère (38), Jura (39), Loire (42), Loiret (45), Marne (51), Haute-Marne (52), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Nièvre (58), Orne (61), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Rhône (69), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Vosges (88), Yonne (89), Territoire-de-Belfort (90), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).



Restent en vigilance orange: Ardèche (07), Ariège (09), Aude (11), Aveyron (12), Cantal (15), Cher (18), Corrèze (19), Creuse (23), Dordogne (24), Drôme (26), Ille-et-Vilaine (35), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Haute-Loire (43), Loire-Atlantique (44), Lot (46), Maine-et-Loire (49), Mayenne (53), Morbihan (56), Puy-de-Dôme (63), Sarthe (72), Deux-Sèvres (79) et Haute-Vienne (87).

Une nuit très chaude à venir

Selon le bulletin de Météo France, les températures vont rester chaudes sur les prochaines heures. Ce vendredi après-midi, sur les départements en vigilance orange et rouge, les températures maximales sont comprises entre 37 et 40°C sur l'Aquitaine, Poitou-Charentes, la Vendée et l'ensemble de l'Occitanie. Malgré tout, des pointes à 41°C ont déjà été remarquées.

La nuit prochaine sera la plus chaude de l'épisode pour la plupart du pays avec des températures minimales sur les départements en vigilance orange et rouge entre 21°C et 26°C, soit des valeurs très élevées pour la saison.

Des records samedi, une baisse des températures dimanche

Samedi après-midi, la chaleur s'accentuera encore sur le sud-ouest du pays du Pays Basque à la Vendée. Des records absolus pourraient alors tomber. Il fera jusqu'à 38 à 41°C sur l'Aquitaine, Poitou-Charentes, Centre Val de Loire, l'ouest de la Bourgogne et l'Ile de France. Des pointes à 42° sont possibles localement vers le sud de l'Aquitaine. On atteindra les 35 à 39° sur le Grand Est, la région lyonnaise, l'Auvergne, la vallée du Rhône et une bonne partie de l'Occitanie.

Il faudra attendre dimanche pour voir quelques nuages voires orages et une baisse des températures. Mais il continuera à faire très chaud sur l'est du pays.