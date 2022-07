Incendies en Gironde: la chaleur et le vent suscitent une "grande crainte" ce lundi

"Comme chaque nuit, le feu s’est encore étendu, mais de façon modérée, explique sur RMC , Jean-Luc Gleyze, président du département de la Gironde et du SDIS 33. Sur celui de La Teste, il est tenu sur le sud, il s’est un peu réparti vers l’océan. A Landiras, il a un peu progressé, mais reste tenu. La grande crainte est pour aujourd’hui parce que nous avons des températures caniculaires, au-delà de 40°C, et des vents plus puissants, venant de l’ouest. Ce qui nous laisse craindre une journée très difficile."