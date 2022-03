L'Hérault et l'Aude placés en vigilance orange pour "pluie et inondations"

L'Hérault et l'Aude ont été placés en vigilance orange "pluie-inondations" à l'occasion d'un épisode "atypique" pour la saison, assure Météo France.

Météo France a placé vendredi l'Hérault et l'Aude en vigilance orange "pluie et inondations", prévoyant de "forts cumuls" de précipitations à partir de samedi matin. "Un épisode méditerranéen, atypique pour la saison, se met en place progressivement et perdurera jusqu'en journée de lundi", selon le bulletin de Météo France.



Sur l'Hérault, "il pleuvra toute la journée" de samedi, provoquant "des cumuls importants en 24 heures, de l'ordre de 100 à 150 mm généralisés sur le relief de l'arrière-pays, avec des pointes autour de 200 mm".

La carte de vigilance de Météo France pour le 11 mars © Météo France

"Pas les niveaux d'intensité que l'on peut connaître à l'automne"

Ces "forts cumuls" pourront "s'étendre vers l'est de l'Aude, le Narbonnais, et le littoral des Pyrénées-Orientales".



"Sur l'Hérault il n'est pas attendu d'amélioration significative avant la journée de lundi. Ainsi, sur une période de trois jours des cumuls de l'ordre de 300 à 400 mm sont prévus sur le Haut-Languedoc et le sud des Cévennes", poursuit Météo France.



"Cet épisode n'atteint pas les niveaux d'intensité que l'on peut connaître à l'automne", mais "il convient d'être attentif" en se tenant régulièrement informé, précise le bulletin.