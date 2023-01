Météo: neuf départements en vigilance orange ce jeudi

Neuf départements ont été placés en vigilance orange ce jeudi, par Météo France, dans le Sud-Ouest et les Pyrénées.

Attention à la neige dans les Pyrénées et le Languedoc. Neuf départements sont désormais placés en vigilance orange ce jeudi par Météo France, dont huit pour la neige. Les Landes sont en alerte pour le risque de crues de l'Adour. Les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées ne sont plus en orange, mais l'Hérault s'est ajouté à la liste dans la matinée.

Les départements en vigilance orange ce jeudi :

Landes (crues), Dordogne (neige-verglas), Lot (neige-verglas), Tarn-et-Garonne (neige-verglas), Aveyron (neige-verglas), Tarn (neige-verglas), Aude (neige-verglas), Pyrénées-Orientales (neige-verglas), Hérault (neige-verglas)

Les départements en vigilance orange ce vendredi :

Lot (neige-verglas), Tarn-et-Garonne (neige-verglas), Aveyron (neige-verglas), Tarn (neige-verglas), Aude (neige-verglas), Pyrénées-Orientales (neige-verglas), Hérault (neige-verglas)

Des incertitudes sur les quantités de neige

"De faibles chutes de neige sont observées en région lyonnaise, en cours d'atténuation, indique Météo France. Des chutes de neige résiduelles sont également observées sur les Pyrénées et leur piémont. Une nouvelle perturbation aborde la façade atlantique, donnant pour l'instant de la pluie."

Pour la neige, "les incertitudes portent surtout sur les quantités, notamment sur les zones littorales du 11, 34, 66 où il pourrait n'y avoir que du saupoudrage. Incertitude également pour l'agglomération toulousaine, qui ne devrait recevoir qu'un léger saupoudrage également, mais cela restera à confirmer car quelques kilomètres plus à l'est, les quantités de neige sont prévues plus importantes".