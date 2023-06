Météo: 10 départements en vigilance orange pour les orages ce mercredi

Météo France a placé 10 départements en vigilance orange pour les orages, ce 21 juin.

Dix départements en vigilance orange. Météo France alerte à nouveau ce mercredi sur le risque d'orages violents dans le centre du pays, au cours des prochaines heures. Le Lot-et-Garonne, la Dordogne, la Charente, la Haute-Vienne, la Corrèze, la Creuse, l’Indre, le Cher, la Nièvre et l’Yonne sont placés en vigilance orange.

Risque de grêle et forte activité électrique

"Des orages se développeront à nouveau dès cet après-midi de mercredi sur un axe ouest et centre du pays, prévient Météo France. Une vague orageuse plus organisée est attendue en soirée et nuit prochaine, circulant du sud-ouest vers le nord-est justifiant le passage en vigilance orange. Les orages pourraient en effet alors être associés à des phénomènes violents: de fortes pluies, pouvant atteindre 30 à 50mm en 1h; un risque de grêle; des rafales de vent de 70 à 90km/h (voire un peu plus très localement); une forte activité électrique. Les orages perdront en intensité en fin de nuit suivante, mais des pluies orageuses perdureront, contribuant à des cumuls de précipitations importants sur l'ensemble de l'épisode."

D'autres départements pourraient être placés en vigilance orange ce mercredi après-midi. "Une extension de la vigilance orange et fort probable sur la carte de 16h pour des départements plus à l'est pour des orages se poursuivant en cours de nuit suivante", indique Météo France.