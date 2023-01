Météo: 7 départements en vigilance orange ce mercredi

Météo France a placé 7 départements en vigilance orange ce mercredi.

La France continue d'être touchée par des chutes de neige. Météo France a désormais placé au total 7 départements en vigilance orange, dans le Centre. La Bourgogne et l'Est ne sont plus inclus.

La Corse-du-Sud , qui était concernée par le risque de vagues-submersion, et les Pyrénées-Atlantiques, pour pluie-inondation, sortent également de la vigilance orange.

Quelques centimètres de neige dans le Nord-Est

"On a relevé cette nuit des hauteurs de neige comprises entre 3 et 6 cm sur les déplacements placés en vigilance orange, un peu plus coté Nord-Est, avec 14 cm vers le Plateau de Langres, 9 cm à Belfort, 6 cm à Auxerre", indique Météo France.

La pluie a aussi été soutenue dans le Sud-Ouest. "Au cours des 24 dernières heures, on enregistre 40 à 60 mm en général dans le sud des Landes, le Pays Basque, et l'ouest du Béarn, localement 70 mm entre Bidache et Saint-Barthélemy. On enregistre entre 20 à 40 mm ailleurs sur les Landes."

Les départements en vigilance orange ce mercredi :

Allier (neige-verglas), Puy-de-Dôme (neige-verglas), Saône-et-Loire (neige-verglas), Loire (neige-verglas), Rhône (neige-verglas), Ain (neige-verglas), Isère (neige-verglas)