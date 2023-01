Météo: 17 départements placés en vigilance orange

Météo France a désormais placé 17 départements en vigilance orange, surtout pour vent violent. Attention à la neige dans le Cantal et la Lozère.

De nombreux départements français en alerte météo, à cause de la tempête "Gérard". Météo France a désormais placé 17 départements en vigilance orange pour vent violent, ce lundi. Le Pas-de-Calais est lui concerné par le risque de crues. Dans le Cantal et la Lozère, c'est la neige et le verglas qui provoquent ce statut de vigilance orange. La Corse-du-Sud est quant à elle visée par une vigilance orange sur le risque vagues-submersion ce mardi.

Des rafales à plus de 140 km/h

Des rafales ont été enregistrées à 158 km/h à la pointe du Raz, 148 km/h à l'île de Groix (Morbihan), 145 km/h à Barneville, 135 km/h à Ouessant, 122 km/h à la Hague,125 km/h à St-Nazaire, et 100 à 130 km/h sur le proche domaine côtier de la Charente-Maritime.

"Un nouvel épisode venteux va circuler ce matin jusqu'en début d'après-midi de la Normandie vers le sud de l'Ile de France et le nord du Centre-Val-de-Loire puis l'extrême ouest des régions Grand-Est et Bourgogne-Franche Comté, indique Météo France. Les rafales les plus fortes seront observées sur l'ouest de la Normandie, avec jusqu'à 120/140 km/h sur les côtes, et 100 à 110 km à l'intérieur, très ponctuellement plus. Ailleurs, les rafales atteindront les 100 km/h, les dépassant parfois jusqu'à 110 km/h."

Jusqu'à 40 cm de neige en altitude, dans le Cantal et la Lozère

Dans le Cantal et la Lozère, une perturbation donne de la neige dès 600-700m, avec un fort vent de sud jusqu'à 70-90km/h. "Les intensités des précipitations sont de l'ordre de 2 à 5 cm par heure ce matin, indique Météo France.. À partir de la mi-journée, les précipitations et le vent se font plus faibles, mais persistent encore sur les versants exposés."

"On attend donc de la neige au sol dès 700m, 15 à 30 cm autour de 1.000m, et jusqu'à 30-40 cm sur les sommets. En raison du vent soutenu, des congères peuvent se former, prévient Météo France.

Les départements en vigilance orange pour vent violent:

Seine-Maritime, Eure, Eure-et-Loir, Yvelines, Paris, Essonne, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne, Marne, Aube, Yonne, Loiret

Les départements en vigilance orange pour neige-verglas:

Cantal, Lozère

Le département en vigilance orange pour les crues:

Pas-de-Calais

Pour la journée de mardi, la Corse-du-Sud est placée en vigilance orange pour le risque de vagues-submersion.