Météo: 5 départements en vigilance orange pour les orages

Cinq départements sont désormais en vigilance orange pour les orages, ce vendredi.

Encore des risques d’orages. Comme depuis le début de la semaine, la foudre va tomber dans certains régions françaises ce vendredi. Météo France a désormais placé cinq départements en vigilance orange: Ardèche, Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie. Et les conséquences des précipitations sont aussi à craindre. Trois départements sont en vigilance jaune pour pluie-inondation: Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes.

"Les orages organisés et parfois forts (fortes pluies, grêle et fortes rafales) se décalent vers l'est, atteignant l'Isère puis les Savoies en cours de matinée, et perdurant jusqu'en milieu d'après-midi. A l'arrière, de nouveaux orages arrivent sur le sud de l'Ardèche et de la Drôme, plus isolés/localisés mais potentiellement violents, indique Météo France. La grêle et les rafales attendues devraient cependant être de moindre intensité que lors des épisodes des jours derniers, mais les intensités et les cumuls de pluie pourront rester importants (20 à 40 mm en moins de 3 heures). A noter toujours, un risque d'orages ponctuellement forts sur les départements limitrophes placés en vigilance jaune, du Gard au Vaucluse ce matin, puis sur les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes cet après-midi."

Un épisode "bref mais intense"

Dans la suite de la journée, les perturbations vont se décaler vers les Alpes. "Les orages organisés et parfois violents arrivent par le sud-ouest et balaient les départements de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère et des Savoies entre le milieu de matinée et le milieu d'après-midi. Ce passage orageux devrait être relativement bref mais intense, caractérisé par des rafales pouvant atteindre 80 à 100 km/h, des chutes de grêle localement et de fortes intensités de précipitation."