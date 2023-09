Météo: à quoi s'attendre pour cette semaine, marquée par une vague de chaleur?

Il fait très chaud en France, et ce n'est que le début d'une vague de chaleur qui va durer toute la semaine.

Situation exceptionnelle pour cette période de l'année. Le beau temps, bien ensoleillé, restera d'actualité sur l'ensemble du pays en ce début de semaine, selon les prévisions de Météo-France. La journée de lundi sera marquée par la nette hausse du mercure qui dépassera les 30°C sur la quasi-totalité de l'Hexagone au meilleur de l'après-midi.

Côté ciel, quelques nuages bas seront toutefois possibles en début de journée près des côtes de Manche et quelques nuages élevés voileront temporairement le ciel en Aquitaine. Le vent de secteur nord-est restera sensible le long des côtes de Manche. L'autan se renforcera en cours de journée avec des rafales de 70 à 80 km/h, jusqu'à 90 km/h vers le Lauragais et la montagne noire.

Autre particularité de la journée de lundi, beaucoup de sable du Sahara dans l'atmsophère dans le sud-ouest, qui fera que le temps sera voilé par endroits.

Jusqu'à 37°C à Limoges ce lundi

Les températures continueront leur hausse. Les minimales varieront de 13 à 18 degrés sur la moitié nord, et de 15 à 20 sur la moitié sud, localement 22 à 23 degrés près de la Grande bleue et en Midi-Pyrénées.

Les maximales seront comprises entre 26 et 31 degrés au nord de la Seine. Elles grimperont le plus souvent de 32 à 35 degrés plus au sud, avec des pointes à 37°C par endroits sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine non-loin de Limoges.

Une chaleur qui va persister

Déjà, dans la nuit de dimanche à lundi, la nuit a été très chaude avec des soirées à plus de 20 degrés sur la façade Ouest. Ce temps chaud devrait continuer toute la semaine, avec la barre des 30 degrés qui sera dépassée quasiment partout en France mardi avec là-encore des pointes à 36-37 degrés.

Pourquoi une chaleur si tardive?

La France se trouve dans une situation de blocage entre un anti-cyclone au nord et une goutte froide sur l'Espagne qui donne des inondations catastrophiques. Ce qui fait qu'un couloir d'air chaud remonte du Maghreb sur la France.

Et ce qui donne cette vague exceptionnelle par son intensité et son côté tardif, mais aussi par sa longueur. Quasiment du jamais-vu après un 31 août. On ne devrait en revanche pas passer en vigilance orange "canicule" car les nuits restent à peu près respirables.