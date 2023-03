Météo: deux départements en vigilance orange pour la neige ce mercredi

Météo France a placé deux départements, le Pas-de-Calais et le Nord, en vigilance orange pour la neige ce mercredi.

Attention à la neige au nord de la France. Météo France a placé deux départements, le Pas-de-Calais et le Nord, en vigilance orange pour neige-verglas pour la journée de mercredi. Trois à cinq centimètres de neige pourraient tomber dans la nuit. La moitié nord du pays est concernée par une vigilance jaune, principalement en raison du vent et de la pluie qui sont attendus. Ce mardi, le temps est faiblement perturbé sur le nord du pays avec des températures encore "douces". La Haute-Corse et la Corse-du-Sud sont en vigilance jaune pour le risque d'avalanches.

La pluie enfin de retour

Dès le début de journée, ce mardi, sur les côtes de Manche jusqu'au Nord-Pas-de-Calais, des pluies faibles à modérées s'installeront. Au fil de l'après-midi, ces pluies s'étendront à toute la région Hauts-de-France et les Ardennes, à la Normandie et à la Bretagne. De l'Avesnois jusqu'aux Ardennes des flocons de neige se mêleront à la pluie.

Sur le reste de la moitié nord, le ciel sera également très nuageux à couvert mais les ondées éparses et faibles. Sur le quart sud-ouest du pays, les nuages s'imposeront rapidement et du sud des Charentes à l'Aquitaine des pluies régulières et passagèrement modérées arriveront en début de matinée.

Avant la mi-journée, le Limousin, le sud de l'Auvergne et Midi-Pyrénées seront gagnés par ce temps pluvieux, neigeux au-dessus de 600 à 900 m sur le Massif central, 1.500 m sur les Pyrénées. L'après-midi, sur la Nouvelle-Aquitaine et Midi-Pyrénées, les pluies s'atténueront et deviendront plus éparses.

A l'inverse, de Rhône-Alpes au Languedoc-Roussillon et PACA, la matinée sera calme sous un ciel de plus en plus voilé. L'après-midi le temps se couvrira et la pluie arrivera, n'épargnant que l'extrême sud-est de PACA. Sur les Alpes la neige tombera au-dessus de 900 à 1.000 m.

Enfin sur la Corse, après une matinée calme, la pluie sera de retour l'après-midi sur l'ouest de l'île. Le vent de sud-ouest restera assez fort, la tramontane se renforcera jusqu'à 60 km/h l'après-midi.

Les températures minimales seront de l'ordre 0 à 5 degrés sur le nord-ouest du pays, ainsi que sur le littoral aquitain et méditerranéen, mais ailleurs les gelées seront à nouveau fréquentes, avec -4 à 0 degrés en général.

En journée, les maximales iront de 5 à 9 degrés sur un grand quart nord-est, de 8 à 13 degrés ailleurs, localement 14 à 17 degrés du sud de l'Aquitaine jusqu'au pourtour méditerranéen.