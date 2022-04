Météo: la nuit la plus froide en avril en France depuis 1947

Météo France a annoncé ce lundi matin que la nuit dernière a été la plus froide enregistrée en avril en France depuis la création de l’indicateur en 1947. Il a -1,5°C en moyenne.

La nuit la plus froide en France pour un mois d'avril. Selon Météo France, la température n'a jamais été aussi basse à cette période de l'année depuis la création de son indicateur thermique national en 1947. Il a fait -1,5°C en moyenne, contre -1,4°C le 12 avril 1986. Un record mensuel de froid a été battu dans la Marne, avec -9,3°C à Mourmelon, tout comme à Châteauroux (-5.6°C), Cognac et Auch (-4.4°C), Vannes (-3.2°C), et Dax (-2.8°C). Avec cet épisode de gel tardif, les conséquences risquent d'être fortes pour les agriculteurs.

"On a eu un début de nuit pas trop froid, mais à 2h du matin on a eu une première descente de température, jusqu’à -3°C, a expliqué Alain Coquard, producteur de fruits dans le Rhône, sur RMC. On a mis des chaufferettes pour essayer de remonter la température dans les vergers. On essaye toujours de garder espoir, sinon on aurait arrêté la profession depuis longtemps. Le plus important, c’était d’essayer de sauver des abricots et des pêches. L’année dernière, on en avait eu zéro."

Du gel sur plus de 90% du pays

"Le gel a touché plus de 90% du pays et était plus ou moins intense selon les zones", a précisé à l'AFP le prévisionniste de Météo France, Patrick Galois: "Il y a eu une chute rapide des températures durant la nuit mais cela se réchauffe rapidement". Selon Météo France, il devrait s'agir de la dernière nuit de froid pour les semaines à venir. A partir de ce mardi, l'air va se réchauffer sur le nord du pays. Du gel est encore à craindre dans le sud.