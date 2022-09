Météo: le Pas-de-Calais en vigilance orange pluie-inondation

Météo France a placé le département du Pas-de-Calais en vigilance orange pluie-inondation, ce jeudi.

Attention aux inondations dans le Pas-de-Calais. Le département a été placé en vigilance orange par Météo France, ce jeudi après-midi. Des cumuls de précipitations "localement forts" sont attendus, notamment la nuit prochaine, avec potentiellement 50 à 60 mm.

Encore des orages

La moitié nord de la France est également concernée par une vigilance jaune pour les orages. La nuit dernière, les intempéries ont privé d'électricité jusqu'66.000 foyers dans le Var. De forts cumuls de précipitations ont été enregistrés en peu de temps: 106 mm à Montségur-sur-Lauzon dans la Drôme, dont 75 mm en 1 heure, 91 mm à Visan dans le Vaucluse ou encore 62 mm à Pont-Saint-Esprit dans le Gard.

De fortes rafales ont également été observées, à 99 km/h à Montélimar (Drôme), 105 km/h à Rosans (Alpes-de-Haute-Provence) et 80 km/h à Aigues-Mortes (Gard) et Trets (Bouches-du-Rhône). De la grêle a également été observée au passage des cellules orageuses les plus virulentes.