Météo: le Pas-de-Calais placé en vigilance orange "crues"

Météo-France a placé le département du Pas-de-Calais en vigilance orange "crues", ce mercredi, à partir de 16h.

Il est précisé que des "crues importantes sont prévues sur les cours d'eau Liane et Hem dans le Pas-de-Calais". Le département se trouve aussi en vigilance jaune pour des "orages" et du "vent".

Les Ardennes, le Nord, l'Oise, le Val-d'Oise, les Yvelines, la Seine-Maritime, l'Eure et le Rhône sont aussi en vigilance jaune "crues". Il faudra donc être prudent dans ces départements.

Des débordements sur les cours d'eau attendus

"Sur les cours d'eau du Pas-de-Calais et du Nord, les premiers débordements sont attendus dans la nuit de mercredi à jeudi. Sur la Liane et la Hem en vigilance orange, des débordements plus importants sont attendus en matinée de jeudi pour les parties amont de ces tronçons (respectivement secteurs Wirwignes et Guémy)", précise Vigicrues.

"Sur l'Aisne ardennaise (dépt 08) les pluies encore attendues dans la nuit de mercredi à jeudi et journée de jeudi pourront faire repartir les niveaux à la hausse", ajoute Vigicrues.

Dans le sud-est, trois départements se trouvent en vigilance jaune "avalanches". Il s'agit de la Savoie, de la Haute-Savoie et l'Isère. Enfin, la Manche et la Somme sont eux en vigilance orange pour du "vent".